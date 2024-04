Juve Stabia: 3-2 sul Picerno e vespe premiate per la promozione in Serie B Mignanelli e la doppietta di Bellich per la vittoria nell'epilogo della stagione regolare

Vittoria con il risultato di 3-2 sul Picerno e premiazione al "Menti" per la Juve Stabia. Ecco il trofeo della promozione in Serie B con il primo posto nel girone C di Serie C per le vespe. Nel match contro i lucani la rete di Mignanelli e la doppietta di Bellich ribalta l'iniziale vantaggio ospite, firmato da Murano. Nella ripresa D'Agostino accorcia le distanze, solo per il finale di 3-2. Ora testa alla Supercoppa per la squadra allenata da Pagliuca.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Juve Stabia - Picerno 3-2

Marcatori: 3′ Murano (P), 28′ Mignanelli (JS), 37′, 47′ Bellich (JS), 57′ D’Agostino (P)

J. Stabia: Thiam (81′ Signorini), Bellich, Buglio, Adorante (92' Garau), Meli, Mignanelli, Folino (81′ Stanga), Candellone (71′ Piovanello), Andreoni, Leone, Mosti (92'). All. Pagliuca. A disp. La Rosa, Romeo, Pierobon, Piscopo, Baldi, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino

Picerno: Merelli (78′ Esposito), Pagliali (69′ Savarese), Allegretto, Gallo, Murano (60′ Santarcangelo), Maiorino (69′ Petito), Esposito, Gilli (60′ Biasiol), Novella, D’Agostino, Graziani. All. Longo. A disp. Esposito, Summa, Pitarresi, Ceccarelli, Ciko, Albertini, Guerra

Arbitro: Burlando

Ammoniti: Gilli (P), Allegretto (P), Gallo (P)

Recupero: 1' pt, 5' st

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907