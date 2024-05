Napoli, sfuma anche l'Europa League: resta soltanto la Conference Gli azzurri sono ora ottavi, ma dietro c'è la Fiorentina con due partite da recuperare

Sfuma anche l'Europa League per il Napoli, stavolta aritmeticamente: la vittoria della Lazio contro l'Empoli rende irraggiungibile il settimo posto, e agli azzurri resta solo la possibilità di arrivare ottavi. Questo significherebbe il posto in Conference League, che può essere raggiunto anche dalla Torino o dalla stessa Lazio, senza dimenticare - ovviamente - la Fiorentina che però ha due gare in meno e quindi è in corsa anche per l'Europa League. Non ci sono speranze per il nono posto, invece: anche se i viola dovessero vincere la Conference, il regolamento Uefa non sbloccherebbe un ulteriore posto in classifica.

Gli azzurri sono oggi proprio ottavi, ma venerdì sfideranno proprio la squadra di Italiano nello scontro diretto, e che dovrà giocare domani e poi il 2 giugno contro l'Atalanta. Il rischio di finire noni è duplice: oltre a perdere l'Europa gli azzurri subirebbero l'onta del doppio turno supplementare di Coppa Italia, tornando quasi a 20 anni fa. Dal nono posto in giù il Napoli dovrebbe giocare i 32esimi e i 16esimi, che normalmente si giocano ad agosto e novembre. Questo significherebbe anticipare l'inizio della stagione, costrigendo a chiudere una settimana prima il ritiro di Castel di Sangro.