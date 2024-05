Meta di Sorrento, sorpreso con la droga: arrestato Le manette sono scatatte ai polsi si un 45enne salernitano li

Gli agenti del commissariato di Sorrento, nel transitare in via Santa Maria del Lauro, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo che si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo di polizia; difatti, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo e ben occultati, 29 involucri di cocaina del peso di 21 grammi circa e di 120 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertanto l’indagato, identificato per un 45enne di Angri con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti