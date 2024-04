Turris: festa salvezza a Brindisi. Vittoria (1-2) e conferma in C Risultato utile centrato dalla squadra guidata da Menichini in panchina

La Turris vince a Brindisi con il finale di 2-1 e conquista la salvezza senza passare per i playout. Conferma in terza serie per la società corallina con l'obiettivo centrato dalla squadra guidata da Menichini. Decisiva la doppietta di Nicolao: al Brindisi, già retrocesso in Serie D, non basta il gol di Petrucci. Festa per la Turris, già al lavoro per la Serie C 2024/2025.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentottesima Giornata

Brindisi - Turris 1-2

Marcatori: 14’, 27’ Nicolao (T), 50’ Petrucci (B)

Brindisi: Antonino, Monti (46’ Labriola), Vantaggiato, Petrucci, Bonnin (84’ Gorzelewski), Pinto, Calderoni, Falbo, Galazzini (46’ Valenti), Martorelli (76’ Bagatti), Pagliuca (46’ Bunino). All. Losacco. Auro, Saio, Fiorentino, Speranza, Bellucci, Guida, Spingola, Merletti, Trotta, Zerbo

Turris: Marcone, Esempio, Franco, Giannone (76’ Pugliese), De Felice (76’ Nocerino), Maestrelli, Casarini, Maniero (59’ Jallow), Scaccabarozzi (59’ Siega),Panelli, Nicolao (51’ Ricci). All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Cocetta, Pavone, Cum, D’Alessio

Arbitro: Rinaldi

Ammoniti: Pagno (F)

Recupero: 4' pt, 5' st