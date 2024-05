C'è la festa patronale: saltano due fermate della Circumvesuviana Dalle 13 alle 20, lo ha annunciato l'Eav in una nota

Festa patronale: saltano due fermate per le linee sostitutive della Circumvesuviana. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come "per problematiche legate alla viabilità ordinaria in occasione della festa patronale nel comune di Ottaviano, dalle ore 13 alle ore 20 i bus sostitutivi della linea Napoli-Sarno (interessata da interventi che hanno imposto lo stop alla circolazione ieri ed oggi) non effettueranno le fermate di San Leonardo ed Ottaviano".