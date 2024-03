De Luca a Giugliano: "Rimosse quasi tutte le ecoballe" Il governatore inaugura uno spazio pubblico e attacca: "Altro che politicanti, qui fatti concreti"

"Le istituzioni e la politica possono avere un rapporto con i cittadini quando realizzano fatti concreti". Così Vincenzo De Luca nel suo intervento a Giugliano, dove ha inaugurato un parco giochi pubblico che ha consentito di riqualificare il quartiere di quella che è la terza città della Campania.

"Qui noi avevamo più di 4,5 di tonnellate di ecoballe - ha detto - potevamo voltarci da un'altra parte. Non lo abbiamo fatto e abbiamo lavorsto per eliminare due terzi delle ecoballe presenti. Non ci facciamo condizionare dalla politica politicante, delle chiacchiere. E quanto fatto per questa zona è la dimostrazione di una efficiente azione amministrativa", ha aggiunto De Luca.

Che non ha risparmiato poi una stoccata al Governo sulla sanità: "Abbiamo chiesto al governo nazionale di fare tre cose per scongiurare la chiusura dei pronto soccorso. C'è qualche stupido che fa dello sciacallaggio. La Regione può fare solo i concorsi ma se i medici ci sono", l'affondo di De Luca che è tornato a chiedere l'abolizione del numero chiuso a medicina.