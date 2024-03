Svolta per il nuovo ospedale di Castellammare: pubblicata gara di progettazione De Luca: intervento strategico per la sanità regionale, manteniamo l'impegno

E' stata pubblicata la gara per la progettazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia. E' un investimento importante che avviene dopo che la Regione ha risolto complicati problemi amministrativi legati all'acquisizione delle ex Terme e dopo aver saldato debiti precedenti per poter acquisire l'area. Lo rende noto la Regione Campania.

"E' uno degli interventi strategici per la sanità campana - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca - e si inserisce nell'ambito di un programma per l'edilizia ospedaliera che è il più vasto mai realizzato in Campania. Manteniamo dunque l'impegno assunto grazie al lavoro efficace messo in campo delle strutture regionali. La gara - ha aggiunto De Luca - scade a fine aprile. Da quel momento parte il lavoro per la definizione di un progetto che vedrà la realizzazione di uno degli ospedali più funzionali, più moderni e più belli del nostro Paese".