Giornata del made in Italy, Marrone: un futuro di eccellenza e passione E’ un segnale di grande attenzione per il prodotto italiano

"Confapi Napoli - ha dichiarato il presidente Raffaele Marrone - ritiene significativa l’istituzione della ‘Giornata del Made in Italy’ da parte del Governo. E’ un segnale di grande attenzione per il prodotto italiano, che rappresenta passione ed eccellenza, qualità e tradizione ed è conosciuto in tutto il mondo.

E’ un giorno - continua - che rende omaggio alle imprese e alle filiere del settore alimentare italiano, che con il loro lavoro e impegno contribuiscono a valorizzare la nostra cultura gastronomica, il nostro stile di vita e i nostri prodotti alimentari”.

Esistono piccole e medie imprese, molte delle quali sono concentrate in Campania, che rappresentano l’ossatura della nostra Regione. Quest’ultime di generazione in generazione hanno creato un indotto forte e competitivo, tale da far crescere la Campania e l’Italia.

Proteggere il valore aggiunto che ha il Made in Italy è un dovere per garantire un processo culturale che metta tutti nella condizione di guardare all’Italia come esempio. Noi ci crediamo, ma soprattutto sogniamo un futuro determinato da eccellenza e passione imprenditoriale".