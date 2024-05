Primo giorno di lavoro a Castel Volturno per il nuovo ds Giovanni Manna In attesa dell'ufficialità il giovane dirigente è già operativo

Appena ha detto addio alla Juventus, ha subito iniziato l'avventura col Napoli. Il nuovo direttore sportivo Napoli, Giovanni Manna, è da oggi a Castel Volturno per raccogliere i cocci dopo una stagione da incubo, tornare a lottare per i primi posti in classifica e rivedere l'Europa. Stamattina la Juventus ha confermato in un comunicato l'addio del dirigente di Vallo della Lucania dopo cinque anni. Manna è stato accolto a Castel Volturno dall'amministratore delegato del club Andrea Chiavelli e ha cominciato la sua avventura che parte dal nuovo tecnico e dal rifacimento della squadra partendo dai 70 milioni di euro incassati dal cammino in Champions League quest'anno a cui andranno aggiunti i 120 milioni che verranno incassati con la clausola per la vendita di Osimhen. Un tesoretto di 200 milioni che Manna potrà usare partendo anche dal rinnovo di Kvaratskhelia, che attualmente ha un ingaggio da 1,4 milioni. La priorità è la panchina con lo sprint tra i due finalisti italiani europei di quest'anno, Italiano e Gasperini, con l'opzione Pioli che resta in gioco. Manna avrebbe già incontrato l'agente del portiere Meret, che ha un solo anno di contratto e una posizione da definire. Intanto, per la sfida di domenica col Lecce restano in dubbio Osimhen, Ngonge, Zielinski e Mario Rui: anche oggi hanno lavorato a parte.