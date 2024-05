Terremoto ai Campi Flegrei, la solidarietà del Cna Campania nord "Pronti a sostenere in tutte le forme artigiani e piccoli imprenditori"

"Solidarietà a tutti i cittadini dei Campi Flegrei che stanno vivendo ore di grande tensione dopo la

scossa di terremoto che si è registrata questa sera, la più forte degli ultimi 40 anni, e che fa

seguito alle innumerevoli che si sono avute negli ultimi mesi.

Come Cna Campania Nord la nostra vicinanza va a tutti gli artigiani e ai piccoli imprenditori che operano in quell’area. La confederazione è al vostro fianco in questo delicato momento ed è pronta a sostenervi su tutti i fronti sin da domani mattina». A dichiararlo il presidente di Cna Campania Nord Vincenzo Santo.