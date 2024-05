Napoli, piazza degli Artisti: cassonetti sulla carreggiata La denuncia di Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari

"Di recente i cassonetti per la raccolta differenziata che si trovavano su un marciapiede di piazza degli Artisti sono stati spostati e collocati al centro della piazza, sulla carreggiata, nei pressi dello stazionamento per i taxi - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Una scelta che, in verità, ha fatto storcere il naso a più di un residente, anche perché sarebbe stata realizzata in difformità alle norme vigenti al riguardo.

Difatti - puntualizza Capodanno - l'art. 69 del regolamento di attuazione del codice della strada, che disciplina materia, al comma 1 prescrive che: "I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del Codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

In verità sottolinea Capodanno - la posizione attuale dei cassonetti non solo è sulla carreggiata ma addirittura all'interno delle strisce blu destinate alla sosta degli autoveicoli. Inoltre, a causa dell'inciviltà di alcuni ma pure per la mancanza dei necessari controlli, dinanzi ai cassonetti si forma sovente una vera e propria discarica a cielo aperto, che non solo ostacola il transito dei pedoni nella striscia appositamente disegnata sulla carreggiata ma di certo non offre una bella immagine a coloro che usufruiscono del servizio taxi, tra i quali molti turisti."

Capodanno, al riguardo, chiede agli assessori alla polizia municipale e all'igiene Urbana, De Iesu e Santagada, effettuati gli opportuni riscontri e le necessarie verifiche, d'impartire le conseguenti disposizioni agli uffici comunali competenti per una diversa sistemazione dei cassonetti in questione, nel rispetto della norma citata, garantendo altresì la necessaria e costante vigilanza affinché vengano rispettate le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, comminando le relative sanzioni ai trasgressori.