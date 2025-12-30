Nella notte fuori il singolo di Geolier e 50 Cent Collaborazione tra il rappr napoletano e la leggenda dell'hip hop mondiale

Esce nella notte fra il 30 e il 31 dicembre all'01.00 "Phantom" il singolo realizzato da Geolier insieme a 50 Cent. Il brano "segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre" si spiega in una nota. "Non è solo un feat: è l'incontro con una leggenda dell'hip hop mondiale - si aggiunge -. Per Geolier, però, rappresenta soprattutto il coronamento di un sogno, la realizzazione di un momento atteso da sempre, con uno dei miti che lo hanno formato e che lo hanno reso il rapper di successo che è oggi". Phantom, insieme a Fotografia e 081, è il terzo brano che anticipa il nuovo album "Tutto è possibile (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), in uscita il 16 gennaio. Un lavoro "che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre il prossimo album di Geolier". Se l'album "si apre con la voce e l'eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l'altro asse del disco" si sottolinea. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni di rilievo, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale. Oltre alla presenza di Anuel Aa, "una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo", nel disco ci sono, fra gli altri, l'amico di lunga data Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi.

Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il tour "Geolier Stadi 2026", l'artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all'Olimpico.