Controlli interforze a Porta Capuana: sequestro amministrativo Attività predisposta dalla questura di Napoli

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, la polizia e nello specifico il commissariato di Poggioreale, i militari dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 66 persone, di cui 21 con precedenti, controllato 15 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato una violazione del codice della strada.