Muscarà: "Voli sempre più assordanti sulla città di Napoli" La consigliera: "Il sindaco ‘sguinzaglia’ l’avvocatura per contrastare la denuncia dei cittadini"

“In questi giorni con l’inizio della bella stagione, anche i voli da e per la città sono in aumento, e con essi i rumori, l’inquinamento acustico ormai assordante con una media di tre o quattro minuti ed inquinamento atmosferico – ha dichiarato la consigliera indipendente Marì Muscarà -. Sono anni ormai che con i cittadini conduco questa battaglia ed il sindaco che fa? Dopo la denuncia di molti cittadini e comitati per sottolineare la gravità e l’insostenibilità dei voli sulla città, dall’inquinamento, al rumore, all’enorme rischio dato che gli aerei passano a poca distanza dai palazzi del Vomero-Arenella, il ‘caro’ sindaco schierando l’avvocatura pagata dai contribuenti, si oppone ai cittadini - cosa gravissima - che hanno denunciato tutto questo in quanto non ne possono più di vivere in queste condizioni. La maggior parte delle persone ormai non reagisce più nonostante la propria salute sia messa in grave pericolo, ma coloro che agiscono si vedono ‘traditi’ in primis da chi dovrebbe rappresentarli - conclude Muscarà -. Quando si parla di amare Napoli, il turismo, si dimentica che per il guadagno di alcuni, la maggioranza ci perde”.