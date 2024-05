Napoli, biblioteca Croce: un crowdfunding per riaprirla Per la ricollocazione in via Morghen occorrono 168mila euro

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, lancia la proposta di una raccolta di fondi, un finanziamento collettivo, per ricollocare la biblioteca comunale "Benedetto Croce" nei locali a piano terra del polifunzionale di via Morghen, a Napoli, nel quartiere Vomero.

"Dalle notizie trapelate in questi giorni - afferma Capodanno - esiste un progetto della municipalità che prevede un impegno di spesa di circa 168mila euro per il trasferimento della biblioteca in questione, l'unica presente sul territorio del Vomero. Un quartiere, va ricordato, che, negli ultimi anni, ha perso importanti presidi culturali e di aggregazione, come le librerie Guida e Loffredo mentre, nel contempo, sono scomparse anche diverse sale cinematografiche. Però, fino a questo momento, nonostante i numerosi appelli al riguardo, non risulta che l'amministrazione comunale o quella regionale abbiano varato provvedimenti con i quali si sia provveduto a finanziare il suddetto progetto. Da qui la proposta di avviare una raccolta di fondi, anche con il contributo di aziende private e cittadini, per la realizzazione del suddetto progetto finalizzato al trasferimento e alla riapertura, in tempi rapidi, dell'importante presidio culturale del Vomero nei locali di via Morghen.

Ricordo - puntualizza Capodanno - che, quando più di un anno fa si diffuse la notizia che i locali posti al piano terra del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà del Comune di Napoli, sarebbero stati liberati da cose e persone, a seguito della diffida, inoltrata dall'ufficio patrimonio dell'amministrazione comunale alla fondazione Francesco De Martino, alla quale nel 2009 erano stati assegnati quei locali, senza che fosse stato mai sottoscritto il contratto d'uso, avevamo già auspicato che la biblioteca comunale Croce, trasferita nel 2008 nei locali posti in via De Mura, al piano interrato dell'edificio scolastico Vanvitelli, locali chiusi al pubblico dall'inizio del 2020, tornasse nella sede che le era stata destinata fin dalla costruzione del polifunzionale e dalla quale era stata trasferita proprio per far posto alla succitata fondazione. Ma purtroppo, dopo oltre un anno, e con i locali in via Morghen da tempo liberati, il trasferimento non è ancora avvenuto e la biblioteca continua a rimanere chiusa.

Peraltro - sottolinea Capodanno - sono molto preoccupato per le condizioni nelle quali è stato tenuto, in tutto questo tempo, il patrimonio librario custodito nella biblioteca Croce, con tanti libri anche antichi e di valore. Dopo oltre quattro anni trascorsi al buio in locali non areati e umidi, temo che i libri potrebbero essere, in gran parte, del tutto inservibili. La qual cosa rappresenterebbe, anche sul piano economico, oltre che su quello culturale, una grave perdita, pure la necessità di dover investire ulteriori somme per la ricostruzione della necessaria dotazione libraria."

Capodanno lancia dunque un nuovo appello all'amministrazione comunale partenopea, segnatamente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - anche alla luce del dato che nel capoluogo partenopeo non esiste un assessore con delega alla cultura - per la ricollocazione, in tempi rapidi, nei locali del polifunzionale di via Morghen della biblioteca comunale Benedetto Croce, trasferendola dagli attuali locali di via De Mura, restituendo così al quartiere Vomero una struttura culturale storica fondamentale e di grande importanza, anche per i giovani.