Napoli-Stati Uniti ancora più vicini: nuovo volo verso Philadelphia Sarà gestito da American Airlines

A partire dal prossimo 6 giugno un nuovo volo diretto, giornaliero e stagionale, collegherà, grazie ad American Airlines, Napolia Philadelphia. La rotta, con destinazione il Philadelphia International Airport, sarà attiva fino al prossimo ottobre.

"Non c'è dubbio: Philadelphia sta vivendo un periodo di crescita, sia a livello nazionale che internazionale, sia per quanto riguarda i meeting che per i viaggi di piacere", sottolinea in una nota stampa Gregg Caren, president and ceo del Philadelphia Convention and Visitors Bureau.

"Le persone desiderano venire qui, mangiare nei nostri ristoranti, visitare i musei, ammirare le opere d'arte pubbliche e immergersi nella storia e nella cultura della città. Il momento è quello ideale per l'aggiunta di nuove rotte internazionali che arrivano al Philadelphia International Airport, come questa da Napoli".

Il nuovo servizio Napoli- Philadelphia riflette la crescente domanda di viaggi verso gli Stati Uniti dall'Italia, e si aggiunge alle già esistenti connessioni dal nostro Paese da Roma e Venezia.