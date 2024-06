"Edizione speciale, ho vinto anche io: mi sento più forte e consapevole" Alla vigilia della finale del reality tv di Ottochannel Massimiliano Gaudino commenta: grande attesa

“Di solito si ripete in ogni reality la frase: “ho vinto ugualmente”. Tante volte ho criticato questa affermazione, soprattutto se riferita da quelle persone che, effettivamente, non avevano vinto il programma. Questa edizione tuttavia mi ha fatto riflettere che la vittoria non è esclusivamente legata ad un montepremi o ad un percorso ma ad una fase di cambiamento, che ti mette in contatto con le tue difficoltà”. Così Massimiliano Gaudino commenta la vigilia di una finale che si preannunzia dalle grandi emozioni -. Ho rivisto, dunque, il mio modo di vedere la vittoria ed effettivamente penso che, grazie a questa edizione, tutti abbiamo vinto: nei cambiamenti, negli ascolti, nelle scelte, nel coraggio di amarsi. Io personalmente credo di aver vinto perché ho rivisto il concetto del mio tempo, mentre prima lo dedicavo a tutti, adesso osservando lo stesso percorso ho imparato a dedicare a me il tempo che meritavo, benché abbia “perso” delle persone, ho ritrovato quel desiderio di stare tra me e me, che si perde quando rincorriamo gli altri. Non vivo più male le separazioni o le aspettative e sono consapevole che tutto quello che farò di bello sarà da me premiato. Allora sì ho vinto anche io”.