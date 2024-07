Distributori di benzina dismessi, Muscarà: "Sito da bonificare e ripristinare" La consigliera ha sollecitato il sindaco Manfredi ad intervenire urgentemente

La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà ha recentemente presentato al sindaco di Napoli una segnalazione riguardante la presenza di due distributori di benzina dismessi situati in Via Foria ai numeri civici 106 e 130.

“La pavimentazione sconnessa e la presenza di grandi buche nei pressi dei suddetti distributori sono motivo di preoccupazione per molti cittadini residenti in zona, che mi hanno segnalato queste pericolosità e lamentano anche la mancanza di circa sei alberi.

Si tratta di un vero pericolo per i pedoni che transitano in quei tratti ed ho chiesto di conoscere le motivazioni per cui i due siti non sono stati bonificati e ripristinati. Il comune di Napoli mi ha informato che il servizio competente ha notificato una diffida, ma la mera diffida non serve a nulla e la risposta è dilatoria come al solito, fotografa il problema che però io già avevo segnalato senza utilizzare gli strumenti che loro hanno per poter agire in maniera più efficace ed in tempi brevi – continua Muscarà -.

Devono adottare lo strumento dell’ordinanza con una fissazione di tempi e procedere per mettere in sicurezza il luogo e gli abitanti, quanto prima. Per questo ho richiesto nella mia risposta la fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligo di bonifica del sito.

L'eventuale violazione sarà perseguibile ai sensi dell'art. 650 c.p in materia di bonifica dell'area pubblica, sicurezza e salute dei cittadini, ci saranno serie responsabilità se nel tempo stabilito non verrà eseguito quanto promesso. Continuerò a vigilare sulla situazione!” – conclude Muscarà.