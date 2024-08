Alta Velocità, caos su Roma-Napoli. Codacons: "Sia garantita assistenza" "Allo stato attuale i treni da e per Roma registrano ritardi fino a 180 minuti"

"L'incendio scoppiato in prossimità della sede ferroviaria tra Salone e Anagni e tra Gricignano e Caserta sta causando enormi disagi ai viaggiatori, con la circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AV Roma-Napoli e numerose variazioni di percorso e cancellazioni di treni". Ecco quanto segnalato dal Codacons che ha invitato le società ferroviarie "a intervenire a tutela dei passeggeri".

"Un episodio che si aggiunge ai numerosi problemi tecnici dei giorni scorsi"

"Allo stato attuale i treni da e per Roma registrano ritardi fino a 180 minuti, con ripercussioni non solo per l'alta velocità, ma anche per intercity e regionali, coinvolgendo migliaia di viaggiatori che stanno subendo disagi enormi. Un episodio che si aggiunge ai numerosi problemi tecnici dei giorni scorsi registrati sulla rete ferroviaria, e che arriva nel bel mezzo delle partenze estive degli italiani, aggravando i disagi per l'utenza. - ha aggiunto il Codacons - Per questo invitiamo Trenitalia e Italo a prestare la dovuta assistenza ai viaggiatori sia nelle stazioni, sia all'interno dei treni, e ad informare correttamente circa i rallentamenti sulla linea, i tempi di percorrenza e le possibilità di rimborso dei biglietti non usufruiti".