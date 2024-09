Esplosione Forcella, si aggrava il bilancio: muore anche il secondo ferito Il 43enne è deceduto nella Terapia intensiva del Cardarelli

E' deceduto questa mattina l'uomo di 43 anni del Bangladesh ricoverato al Cardarelli in Terapia Intensiva Grandi Ustionati per le ustioni riportate sull'85%o del corpo in seguito all'esplosione di sabato scorso a Forcella.

Ne dà notizia la stessa Tigu del nosocomio partenopeo.

Si tratta del secondo decesso dopo quello della persona di 41 anni coinvolta nel medesimo crollo in pieno centro a Napoli e constatato in rianimazione Dea (Dipartimento per l'emergenza e accettazione) del Pronto soccorso del Cardarelli.

Restano gravi anche le condizioni dell'ultimo uomo ricoverato in Terapia Intensiva Grandi Ustionati, classe 1964, che presenta ustioni sul 65% del corpo ed è al momento intubato e sedato.