Napoli: 18enne accoltellato a Chiaia, si costituiscono due minorenni Hanno 15 e 17 anni

Due minorenni, di 15 e 17 anni, si sono consegnati spontaneamente a polizia e carabinieri dopo l’accoltellamento della notte scorsa che ha ridotto in gravi condizioni il 18enne Bruno Petrone nel quartiere Chiaia di Napoli. Il più giovane si è presentato in questura, affiancato dal proprio avvocato, dichiarando di essere l'accoltellatore, mentre il 17enne ha ammesso il suo coinvolgimento nell’aggressione di gruppo. I due verranno interrogati dal sostituto procuratore di turno della Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli.