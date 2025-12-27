Juve Stabia, 1-0 sul Sudtirol: decisivo il gol di Maistro al 19' Quinto successo al "Menti" e imbattibilità casalinga confermata nell'epilogo del 2025

Vittoria casalinga per la Juve Stabia, imbattibilità confermata al “Menti” e quinto successo tra le mura amiche in campionato per le vespe. Finale di 1-0 con la rete di Maistro, decisivo per gli uomini di Abate, subito dall'alto impatto con Candellone. Al minuto 8 il Sudtirol è costretto al primo cambio: Martini va ko, dentro Casiraghi. Al 19' gialloblu avanti: Pietrangeli va in orizzontale e apre alla transizione della Juve Stabia con Correia che innesca Maistro, Adamonis risulta sorpreso ed ecco l'1-0 per i padroni di casa. Da qui nasce un match di controllo della Juve Stabia, di arrembaggio senza mai trovare l'acuto per gli ospiti. Nella ripresa, al 51', Odogwu va vicino al gol del pari: colpo di testa poco distante dallo specchio. Risposta gialloblu con il cross di Correia e il tentativo di Cacciamani oltre la traversa. Al 59' ci prova il subentrato Simone Davi con il colpo di testa sul servizio di Tait. Juve Stabia in gestione anche sul tiro di Odogwu: Confente è pronto. L'estremo difensore controlla la conclusione di Tait, da brivido per il “Menti” al minuto 85. In pieno recupero Duca risulta decisivo in chiusura su Odogwu. Finale di 1-0, Juve Stabia vincente sul Sudtirol e da 26 punti dopo 18 turni di campionato.