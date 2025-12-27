Castellammare di Stabia attende il 2026 con uno spettacolo di droni sul mare La città si prepara a vivere l’ultimo giorno 2025 in maniera diffusa e condivisa

Un suggestivo spettacolo di droni tra cielo e mare sarà il momento simbolo dell’evento diffuso con cui Castellammare di Stabia accompagnerà cittadini e visitatori verso il 2026. Dalle ore 16.00 di mercoledì 31 dicembre, il lungomare stabiese diventerà il cuore pulsante di un pomeriggio di festa tra musica, giochi di fuoco e il live dj set di Decibel Bellini.

La città si prepara a vivere l’ultimo giorno 2025 in maniera diffusa e condivisa, con un programma pensato per accompagnare stabiesi e visitatori nelle ultime ore del vecchio anno, trasformando la Villa Comunale in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul Golfo di Napoli. Un evento che unisce musica, arti performative e tecnologia, valorizzando uno dei luoghi simbolo della città.

"Trascorriamo in allegria e insieme le ultime ore che ci separano dal nuovo anno con un evento pensato per essere condiviso da tutti i cittadini e che unisce musica, arti performative e tecnologia, creando un’atmosfera di festa continua in uno dei luoghi simbolo della nostra Castellammare di Stabia: la Villa Comunale, guardando il nostro arenile che si affaccia sul golfo. È proprio guardando il mare che potremo assistere allo spettacolo di droni che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026" - spiegano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora.

Dal lungomare all’arenile, l’appuntamento è quindi per mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 16.00, con musica, spettacolo ed emozioni che scandiranno il pomeriggio e la sera, creando un percorso condiviso che condurrà simbolicamente verso il nuovo anno.