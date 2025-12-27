Verso Cremonese-Napoli: Lukaku, Beukema e Olivera non convocati Buongiorno e Lang favoriti per una maglia da titolare nel match di domani allo "Zini"

In vista della sfida di domani tra Cremonese e Napoli, la formazione di casa, allenata da Davide Nicola, dovrebbe presentarsi con il consueto schema 3-5-2, affidando la porta ad Audero. La difesa probabilmente vedrà in campo il terzetto composto da Terracciano, Baschirotto e Folino. Sugli esterni del centrocampo dovrebbero agire Pezzella e Barbieri, mentre nella zona centrale sono attesi Vandeputte, Bondo e Payero. In attacco, la coppia Bonazzoli-Vardy sembra destinata alla conferma.

Sul fronte Napoli, Antonio Conte dovrebbe riproporre il 3-4-3, lo stesso modulo vincente della recente Supercoppa Italiana. Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, con una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo, le chiavi della regia saranno nelle mani di McTominay e Lobotka al centro, supportati sulle fasce da Politano e Spinazzola. In avanti, gli esterni Lang e Neres dovrebbero affiancare Højlund, unico terminale offensivo. Si segnala inoltre l'assenza di Lukaku, Beukema e Olivera, che non sono partiti con la squadra per Cremona e non prenderanno parte alla partita.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.