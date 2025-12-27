McTominay premiato come miglior giocatore scozzese dell'anno Ancora un riconoscimento per il centrocampista del Napoli

Scott McTominay, durante la sua prima stagione in Italia, non si è limitato a conquistare lo Scudetto e la Supercoppa Italiana con il Napoli, ma ha anche ottenuto due ambiti riconoscimenti individuali. È stato infatti nominato Miglior Giocatore (MVP) della Serie A 2024/2025 e ha vinto il premio come Miglior Centrocampista della Serie A, entrambi assegnati durante il Gran Galà del Calcio AIC. A coronamento di un'annata straordinaria, McTominay ha ricevuto un ulteriore prestigioso premio: la Federazione calcistica scozzese lo ha insignito del titolo di Miglior Giocatore scozzese dell'anno per il 2025.

