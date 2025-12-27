Scott McTominay, durante la sua prima stagione in Italia, non si è limitato a conquistare lo Scudetto e la Supercoppa Italiana con il Napoli, ma ha anche ottenuto due ambiti riconoscimenti individuali. È stato infatti nominato Miglior Giocatore (MVP) della Serie A 2024/2025 e ha vinto il premio come Miglior Centrocampista della Serie A, entrambi assegnati durante il Gran Galà del Calcio AIC. A coronamento di un'annata straordinaria, McTominay ha ricevuto un ulteriore prestigioso premio: la Federazione calcistica scozzese lo ha insignito del titolo di Miglior Giocatore scozzese dell'anno per il 2025.
McTominay premiato come miglior giocatore scozzese dell'anno
Ancora un riconoscimento per il centrocampista del Napoli
Napoli.
Scott McTominay, durante la sua prima stagione in Italia, non si è limitato a conquistare lo Scudetto e la Supercoppa Italiana con il Napoli, ma ha anche ottenuto due ambiti riconoscimenti individuali. È stato infatti nominato Miglior Giocatore (MVP) della Serie A 2024/2025 e ha vinto il premio come Miglior Centrocampista della Serie A, entrambi assegnati durante il Gran Galà del Calcio AIC. A coronamento di un'annata straordinaria, McTominay ha ricevuto un ulteriore prestigioso premio: la Federazione calcistica scozzese lo ha insignito del titolo di Miglior Giocatore scozzese dell'anno per il 2025.