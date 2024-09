Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha inaugurato l'anno scolastico a Bagnoli Con l'assessore Striano all'Istituto comprensivo "Madonna Assunta"

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora all’Istruzione Maura Striano hanno partecipato all’evento di apertura dell’anno scolastico presso l’Istituto comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli. Sono intervenuti, tra gli altri, la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, il presidente della decima Municipalità Carmine Sangiovanni ed il consigliere comunale Walter Savarese D’Atri .

L’istituto di Bagnoli, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Vece, usufruisce da quest’anno di nuovi spazi grazie ad un accordo sottoscritto con la Città Metropolitana che ha restituito al Comune alcuni locali immessi nella disponibilità della scuola. Si tratta di una decisione molto attesa dalla platea scolastica di Bagnoli, territorio nel quale ha sede l’istituto che è, fra l’altro, l’edificio “sentinella”, ovvero la scuola più coinvolta dal fenomeno del bradisismo che è stata anche sede dell’ultima esercitazione di Protezione Civile a Napoli.

“Abbiamo inaugurato l’anno scolastico in questa scuola – ha spiegato il sindaco Manfredi – perché c’era un conflitto aperto da oltre dieci anni del quale siamo venuti a capo. C’è una scuola di proprietà della Città Metropolitana confinante con l’Istituto Madonna Assunta, che è una scuola che sta crescendo come platea di studenti e ha bisogno di più aule. Abbiamo fatto un intervento di ristrutturazione e riqualificazione nelle due scuole e abbiamo stretto un accordo con la Città Metropolitana che ha portato alla cessione di spazi che consentiranno all’Istituto comprensivo di svolgere con serenità l’attività didattica”. “Ai ragazzi dico che studiare significa essere liberi – ha aggiunto Manfredi - avere delle competenze e una formazione adeguata, in un mondo sempre più basato sulla conoscenza, è un modo per essere buoni cittadini ed avere una propria autonomia. C’è una responsabilità delle istituzioni per fare in modo che le condizioni di studio siano le migliori possibili. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma altri ne dovremo fare ancora: abbiamo tanti cantieri aperti in città per avere scuole sicure e nelle quali si possa studiare con serenità in ambienti belli e confortevoli”. "Per quanto riguarda gli asili nido – ha concluso il primo cittadino - fa piacere che ci sia un aumento della domanda perché significa che abbiamo migliorato la qualità del servizio. Dobbiamo impegnarci ora a dare una risposa adeguata anche dal punto di vista dei posti disponibili. Abbiamo un grande piano di investimenti legato al PNRR che ci consentirà di aumentare l’offerta di un centinaio di posti. Non sono sufficienti per soddisfare tutte le domande, ma questo è un problema che porrò a livello governativo, anche in sede di Anci , perché è importante avere anche nelle città del Sud un numero di posti di asili nido pubblici in linea con la media nazionale. Se vogliamo realmente aiutare le madri che lavorano, dobbiamo investire nella scuola dell’infanzia”.

“Quest’istituto comprensivo ha un percorso educativo molto particolare: è la scuola del fare ed è un’esperienza molto significativa nel patrimonio delle scuole statali – ha tenuto a sottolineare l’assessora Striano -. Abbiamo lavorato per consentire di prolungare l’offerta educativa dando ulteriori spazi al segmento della scuola secondaria di primo grado. Gli spazi recuperati grazie all’accordo con la Città Metropolitana sono stati subito rifunzionalizzati e inseriti nel circuito educativo. A tutti gli studenti che iniziano l’anno scolastico auguro di fare tante esperienze gratificanti, sia di apprendimento che di crescita e socializzazione”.

“L’istituto comprensivo ‘Madonna Assunta’ - ha rimarcato la presidente del consiglio comunale Enza Amato - è un fiore all’occhiello delle scuole della nostra città. Aspettava da anni la soluzione di alcuni problemi strutturali che l’Amministrazione Manfredi, con la collaborazione della Municipalità e dei rispettivi uffici tecnici, è riuscita a risolvere, permettendo di avviare regolarmente il nuovo anno scolastico. C’è grande attenzione verso questa scuola per le vicende legate al bradisismo e questa mattina i ragazzi sono stati particolarmente contenti per l’avvio delle attività didattiche”.

“Con gli spazi acquisiti dalla Città Metropolitana e assegnati alla scuola ‘Madonna Assunta’ sarà possibile svolgere le attività didattiche in sicurezza. Ai ragazzi – ha detto il presidente della Municipalità Carmine Sangiovanni - auguriamo di studiare giocando e divertirsi studiando”.