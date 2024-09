Poggioreale: concerto di Andrea Sannito in carcere L'appuntamento è per domani 20 settembre ore 10,30

Concerto di Andrea Sannino domani 20 settembre ore 10,30 nella casa circondariale di Poggioreale. Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello: “È importante promuovere queste iniziative. La musica produce sì emozioni ma anche momenti di riflessioni”.



L’artista Andrea Sannino, noto per il suo impegno nel sociale, ha accolto con entusiasmo l’invito del garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, ad esibirsi in concerto per i detenuti della Casa Circondariale di Poggioreale.

Il garante campano è grato all’associazione “Terra Mia” per aver promosso tale iniziativa che rappresenterà un momento di scambio di musica e parole.