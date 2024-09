Napoli, sicurezza sul lavoro, Sergio Costa: "Investire e scongiurare fragilità" Successo per il convegno degli avvocati a Castel Capuano

Grande partecipazione per il convegno organizzato dall’associazione Comma2 “Sicurezza è dignità del lavoro” sia in presenza che da remoto. Tanti gli avvocati collegati da tutta Italia. L’evento si è svolto nella storica e prestigiosa biblioteca “Alfredo De Marsico” di Castel Capuano. Dopo i saluti del Coa di Napoli e degli avvocata Silvana Lamacchia sono intervenuti: Mariella Fiorentino avvocato del Foro di Napoli, Bruno Giordano magistrato ed ex direttore Inl, Giuseppe Cantisano direttore Iam Ispettorato Area Metropolitana, Simona Di Monte procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli, Massimiliano Del Vecchio componente di Comma2, Roberto Vona docente ordinario dell’ università Federico II, Francesca Buccellato membro Comma2 e Jean Renè Bilongo presidente Osservatorio Placido Rizzotto. Il convegno è stato efficacemente coordinato dall’avvocato Francesco Andretta.

Atteso e apprezzato l’intervento del vicepresidente della camera dei deputati Sergio Costa: "Nella mia funzione di legislatore provo a fare sintesi tra governo e parlamento - spiega - per cui oggi recepisco molti spunti stimolanti da parte degli avvocati di Comma2, che proverò a fare miei.

Non è un mistero che in questo momento, in Italia, c'è un affievolimento della tutela dei lavoratori: bisogna investire e scongiurare questa fragilità, in particolar modo in questo che è un tempo di trasformazione del mondo del lavoro, anche per il passaggio sempre più preponderante al digitale - e continua focalizzando l'attività di Comma2, l'associazione di avvocati caratterizzata dalla scelta di occuparsi di lavoro nelle sue varie declinazioni- è fondamentale identificare la sicurezza come parte preponderante della dignità dei lavoratori- dice infatti il sottosegretario Costa - Comma2 ha questo grande merito di occuparsi non solo di tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche di essere un ente propositivo su questi temi e sempre più di riferimento».