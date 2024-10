Vomero: rifatte le zebrate nell’isola pedonale di via Scarlatti! Capodanno: "Mentre mancano o sono sbiadite in tante altre strade con conseguenti rischi"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che di recente ha intrapreso una vera e propria battaglia per il ripristino delle strisce pedonali agli attraversamenti delle strade del quartiere Vomero, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni, segnala l'ennesimo caso di spreco di pubblico danaro.

"Stamani – afferma Capodanno - molte persone sono rimaste non poco meravigliate per il fatto che, tra le poche strisce ridisegnate sulle carreggiate, ce n’era una che cadeva all’interno dell’isola pedonale di via Scarlatti presso l’incrocio con piazza Vanvitelli. Strisce che esistevano prima della pedonalizzazione del suddetto tratto di strada ma che evidentemente sono state abolite. Che senso ha infatti rifare questo tipo di segnaletica orizzontale, ci si chiede, in una strada pedonalizzata, dove dunque non dovrebbero transitare automezzi, se non i pochi autorizzati?

Va ricordato - puntualizza Capodanno - che gli attraversamenti pedonali sono normati dal codice della strada, il quale, all’art. 3, comma 1, punto 3, definisce “Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli “. Ma è notorio che nelle isole pedonali il pedone ha sempre la precedenza. Difatti proprio per questo vengono denominate “isole pedonali”. Tant’è che nelle isole pedonali quello che viene sovente indicato è invece il percorso che dovrebbero tenere i mezzi su gomma autorizzati, per esempio, in una corsia unica.

Le perplessità poi aumentano - sottolinea Capodanno - nell’osservare , che, in altri attraversamenti del quartiere, laddove invece se ne manifesta da tempo la necessità, ai fini di garantire la sicurezza dei pedoni, le strisce pedonali o sono scomparse da tempo o sono, in gran parte sbiadite, senza che siano state ancora ripristinate. Per esemplificare non sono state rifatte, dopo l’esecuzione, dei lavori sulla carreggiata, le strisce pedonali all’incrocio di via Luca Giordano con via Cimarosa, un attraversamento molto frequentato e dunque molto pericoloso, mentre sono sbiadite, e addirittura scomparse al centro, quelle all’incrocio delle strade Bernini e Cimarosa.

Capodanno al riguardo sollecita un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale partenopea, segnatamente degli assessori alle strade, Cosenza, e dell'assessore alla legalità, De Iesu, affinché gli uffici competenti provvedano in tempi rapidi al rifacimento delle strisce pedonali sbiadite per il logorio o addirittura totalmente mancanti.