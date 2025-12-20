Pollena Trocchia: 29 chili di cobra sequestrati dei carabinieri La scoperta dei militari di Cercola

Botti in un’ortofrutta, la scoperta dei carabinieri di Cercola. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 630 candelotti di Cobra, per un peso complessivo di 29 chili circa.

Nel locale anche 11 bengala illegali, non omologati. Il titolare del negozio, 21enne di Pollena Trocchia, è stato arrestato ed è ora ai domciliari, in attesa di giudizio. I fuochi sono stati sequestrati e neutralizzati da carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli.

Continuano i sequestri al fine di scongiurare le tragedie delle feste. E' di oggi (leggi qui) un ultimo sequestro e denunce da parte delle fiamme gialle sempre nel napoletamo.