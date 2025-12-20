IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Peso specifico Il ruolo di Romelu Lukaku anche dalla panchina per quanto visto a Riad...

Su Romelu Lukaku - appena rientrato in gruppo - Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Milan a Riad ha dichiarato: "Cerchiamo di recuperare Lukaku, ha esperienza internazionale, una carriera importante alle spalle, ha un peso specifico nello spogliatoio. Averlo con noi per esaltare il gruppo è importante per noi". Rivedetevi gli highlights della partita, guardate la presenza e la partecipazione del belga in panchina, riesaminate quello che accade in occasione di entrambi i gol, prima con David Neres e poi con Rasmus Hojlund, quando i due bomber azzurri corrono ad abbracciare proprio il centravanti partenopeo.