WINDTRE in prima linea nell’educazione all'uso consapevole di strumenti digitali NeoConnessi è il progetto di educazione digitale di WINDTRE, per un uso consapevole del web

WINDTRE pone grande attenzione alle tematiche legate al benessere digitale in un momento in cui psicologi e pedagogisti alimentano il dibattito sui rischi di un’esposizione al web senza regole. Secondo l’Oms un ragazzo su sette, nella fascia d’età tra i 10 e i 19 anni, presenta una patologia mentale più o meno grave e sono più di 700.000 in Italia i ragazzi e le ragazze che interagiscono con i coetanei in rete per più di 6 ore al giorno. In questo contesto è fondamentale il ruolo delle famiglie nel riconoscere da subito i campanelli d’allarme della dipendenza da dispositivi.

NeoConnessi è il progetto di educazione digitale di WINDTRE, che ha l’obiettivo di educare le persone più giovani ad un uso consapevole della tecnologia supportando le scuole italiane e i genitori.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, è dedicato agli alunni delle classi 4a e 5a delle scuole primarie e ha superato nell'anno scolastico 2023-24 il traguardo di un milione e mezzo di bambini e bambine dal suo inizio nel 2018. Oltre ad educare le persone più giovani ad un uso consapevole e sicuro della rete, il programma ha l’obiettivo anche di aiutare i genitori a impostare regole comportamentali chiare e buone prassi di utilizzo della tecnologia in famiglia.

Tra gli strumenti utili ai genitori, NeoConnessi mette a disposizione il Decalogo, con tanti consigli per una corretta educazione digitale in famiglia ed il Corso Famiglie Digitali oggi: navigare insieme in sicurezza, utile ad instaurare una collaborazione virtuosa tra casa e scuola all’insegna della navigazione rispettosa, positiva e sicura. Per maggiori informazioni https://www.neoconnessi.it/