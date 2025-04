Terzo mandato di De Luca: oggi la decisione sul futuro politico in Campania Dopo che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale campana

La possibilità di un terzo mandato per Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania è oggi all'attenzione dei giudici della Corte Costituzionale. La decisione che sarà assunta nel corso della giornata è destinata a condizionare il futuro politico della nostra regione. La questione ha attraversato diverse fasi, culminando nell'attesa decisione della Corte Costituzionale prevista per domani.?

Approvazione della legge regionale sul terzo mandato

Il 5 novembre 2024, il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato una proposta di legge che modifica la normativa vigente, consentendo al presidente della Giunta regionale di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La legge è stata approvata con 33 voti favorevoli, 14 contrari e tre astenuti.

Impugnazione da parte del Governo

Successivamente, il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale campana, ritenendola in contrasto con la normativa nazionale che limita a due i mandati consecutivi per i presidenti di Regione. Il Governo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che la legge regionale eccede le competenze attribuite alle Regioni.

Attesa per la decisione della Corte Costituzionale

La decisione potrebbe arrivare già in serata o, più probabilmente, giovedì. L'esito avrà ripercussioni significative non solo per la Campania, ma anche per altre Regioni e figure politiche, come il governatore del Veneto, Luca Zaia, interessato da dinamiche simili.

Possibili scenari politici

Se la Corte dovesse dichiarare incostituzionale la legge campana, De Luca non potrebbe ricandidarsi, aprendo la strada alla ricerca di un nuovo candidato per il centrosinistra in Campania. Al contrario, una pronuncia favorevole consentirebbe a De Luca di correre per un terzo mandato, influenzando le strategie politiche sia a livello regionale sia nazionale.