Vomero: via Kagoshima chiusa per un cedimento da un muro di tufo Capodanno: "Bisogna sospenderei lavori in via Aniello Flacone"

"Da ieri via Kagoshima, la strada che collega via Aniello Falcone con via Belvedere, è chiusa in entrambi sensi di marcia, sia alla viabilità veicolare che a quella pedonale, con gravi disagi sia per gli automobilisti che per i residenti, a seguito di un dissesto che si è manifestato su una parete di tufo prospiciente la suddetta strada. Tale chiusura permarrà fino all'eliminazione del pericolo, in una data che al momento non può essere neppure ipotizzata ".

A intervenire sulla vicenda è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari.

"Purtroppo - sottolinea Capodanno -, ricordando un analogo recente evento registratosi il 29 maggio scorso con la chiusura al traffico di via San Gennaro ad Antignano, anche in quel caso per problemi di sicurezza legati ad un dissesto di un muro di un fabbricato posto a confine con via Conte della Cerra, chiusura che poi si è protratta per diversi mesi, creando non pochi problemi alla viabilità, ritengo che il problema di via Kagoshima non sarà risolto in tempi brevi.

Ad aggravare i collegamenti tra la zona a valle e quella a monte del quartiere collinare, contribuiscono certamente anche i lavori in corso effettuati a cura di E-distribuzione in via Aniello Falcone, con il rischio che il traffico, già caotico, al Vomero, con l'approssimarsi del periodo natalizio vada totalmente in tilt.

Ritengo - propone Capodanno - che tali lavori che, al momento, si stanno svolgendo nella zona alta, nei pressi di piazzetta Aniello Falcone, vadano sospesi, restituendo l'intera strada alla viabilità, e ripresi solo dopo che sarà riaperta al traffico via Kagoshima.

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita l'intervento immediato del sindaco Manfredi e dell'assessore alle strade, Cosenza.