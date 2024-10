Ercolano, Sabbarese candidato sindaco: "Pronto a scendere in campo" L'appello: "E' il momento di cambiare il vecchio sistema politico"

Il 18 ottobre si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco Piero Sabbarese, pronto a correre per la fascia tricolore, in un contesto politico frammentato nella città di Ercolano. L’evento avrà luogo alle ore 18:00, nel quartiere di Pugliano, cuore pulsante del commercio a Ercolano.

In questa occasione, Piero Sabbarese si rivolge alla stampa e ai cittadini per annunciare ufficialmente la sua candidatura a sindaco, in vista delle elezioni amministrative del 2026.



"Le idee sono chiare, così come l’azione e l’impegno che intendo portare avanti per la nostra città. Non ho bisogno di aspettare gli sviluppi politici o gli accordi tra partiti per candidarmi, non sono disposto ad ingoiare accordi provinciali o regionali che dovranno pagare i cittadini ercolanesi, perché la mia sarà una coalizione prevalentemente civica, composta da cittadini che hanno a cuore il futuro di Ercolano. Giovani, professionisti del territorio, associazioni, liberi cittadini. Tutto insieme per provare sanare i guasti prodotti in città negli ultimi anni." - dichiara Sabbarese - "Oggi abbiamo una sola consapevolezza: è necessario un cambiamento radicale per smontare un vecchio sistema politico che non ha mai funzionato."



Durante la conferenza, verranno illustrati alcuni punti chiave del programma, che Sabbarese condividerà direttamente per le strade, con la gente. Tra le proposte principali: un piano di sviluppo economico e sociale per rilanciare il commercio e le attività produttive, la fruizione di spiagge libere e inclusive, una città senza barriere architettoniche e più sicura.

“Lo scenario politico di Ercolano sta vivendo un momento di forte scompiglio, tra la difficoltà dei partiti nel governare la città. Un caos che sicuramente si intensificherà in vista delle prossime elezioni, quando, a causa di conflitti di interessi personali, sarà per loro un’impresa ardua riuscire a presentare un programma elettorale valido, con una coalizione compatta che abbia a cuore le sorti della città. Noi, a oltre un anno di distanza dal voto, abbiamo già le basi e le idee chiare per proporci agli elettori”.