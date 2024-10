Napoli, via Luca Giordano: scale appena restaurate e già imbrattate Capodanno: "Occorrono le telecamere per la videosorveglianza e i servoscala"

"Il loro restauro è stato completato solo agli inizi del mese di luglio scorso ma purtroppo sono state di nuovo imbrattate dai vandali - denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che per anni ha portato avanti la battaglia per la riqualificazione delle due rampe di scale che, nel quartiere partenopeo del Vomero, collegano via Luca Giordano con via Aniello Falcone, da dove è possibile ammirare uno dei panorami più belli della Città e del suo golfo -. Da tempo versavano in un grave stato di abbandono e di degrado ma adesso che, dopo che finalmente sono state restaurate, restituendo dignità e decoro a una delle zone più belle del quartiere se non dell'intera Città, già si rischia di tornare allo stato di degrado che ha caratterizzato per anni queste scale, in base alla ben nota teoria delle finestre rotte. Infatti, se gli uffici preposti del Comune di Napoli non provvederanno a far eliminare l'imbrattamento in questione, cosa che nell'occasione sollecitiamo, si rischia che a breve ne possano comparire altri.

E' auspicabile altresì - sottolinea Capodanno -, anche alla luce di quest'ultimo episodio, che, nei pressi di entrambe le due rampe di scale, vengano installate a breve delle telecamere per la videosorveglianza, in modo da scoraggiare il ripetersi di episodi del genere e, nel caso, poter individuare chi si rendesse responsabile di analoghe attività, per i provvedimenti consequenziali, nel rispetto delle vigenti normative.

Queste scale - ricorda Capodanno - , dovranno essere poi intitolate alla pittrice Artemisia Gentileschi, così come proposto, già nel marzo del 2021, oltre tre anni fa, dalla municipalità collinare.

Infine - puntualizza Capodanno - le rampe in questione, poste nei pressi della chiesa di San Francesco d'Assisi e all'attiguo chiostro, di recente trasformato in un albergo a quattro stelle, nonché vicino all'ingresso di via Aniello Falcone alla villa Floridiana, al momento sono munite di semplici corrimano sui due lati, mentre dovrebbero essere dotate anche di servoscala, per consentirne l'utilizzo pure alle persone diversamente abili".

Capodanno al riguardo sollecita l'immediato intervento degli uffici comunali competenti affinché si proceda in tempi rapidi sia all'eliminazione dell'imbrattamento che all'installazione delle telecamere per la videosorveglianza e delle apparecchiature mobili per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.