Per la Treccani con il temine "overperformare" si intende "rendere più del previsto, offrire una prestazione superiore alle aspettative". Per AI Overview, parimenti, vuol dire "ottenere una prestazione superiore alle aspettative", ma anche "fare meglio di un riferimento stabilito (benchmark), sia in ambito economico-finanziario, dove indica un rendimento extra rispetto al mercato, sia in senso più generale (sport, lavoro) per descrivere chi rende eccezionalmente bene". Insomma, come la volti e la giri, chi è scarso non può eccellere, e se accade è un'anomalia da annoverare oppure correggere. Un po' come Rocky Balboa contro Apollo Creed.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Overperformare
