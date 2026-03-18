Aumento anomalo dei casi di epatite A, massima allerta all'ospedale Cotugno La situazione monitorata costantemente dai vertici aziendali

All’ospedale Cotugno si registra, da circa due settimane, un incremento anomalo di ricoveri legati all’epatite A. La struttura partenopea, punto di riferimento per le patologie infettive, sta gestendo quella che si configura come una vera e propria emergenza sanitaria, con numeri che – secondo indiscrezioni – supererebbero i quaranta casi.

I pazienti coinvolti provengono prevalentemente da Napoli e dall’area metropolitana circostante. Tutti si sono presentati al pronto soccorso con sintomi poi ricondotti all’infezione, rendendo necessario il ricovero per accertamenti e cure.

La situazione è seguita con attenzione sia dalla direzione sanitaria sia dai vertici dell’Azienda dei Colli che coordina il Cotugno insieme agli ospedali Monaldi e Cto. È in corso un monitoraggio costante anche in raccordo con le aziende sanitarie locali, al fine di circoscrivere la diffusione del virus.

Al momento, nonostante il numero significativo di casi, nessun paziente versa in condizioni critiche. I ricoverati restano sotto osservazione continua, mentre proseguono le verifiche per comprendere l’origine e l’eventuale estensione del fenomeno.