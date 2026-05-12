Epatite A, chiusa una scuola a Santa Maria la Carità per disinfestazione Ordinanza del sindaco D’Amora dopo il caso accertato nel plesso Cappella dei Bisi

Il sindaco di Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora, ha disposto nel pomeriggio di oggi la chiusura straordinaria del plesso "Cappella dei Bisi", appartenente al Circolo Didattico Eduardo De Filippo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione di un caso di epatite A riscontrato all'interno dell'istituto scolastico.

Intervento di sanificazione

L'ordinanza sindacale impone l'esecuzione immediata di interventi di disinfestazione straordinaria, seguendo le prescrizioni fornite dall'Asl competente in data odierna. La riapertura della scuola avverrà solo al termine delle operazioni di igienizzazione.

Le rassicurazioni del sindaco

Il primo cittadino ha tenuto a rassicurare la comunità scolastica e le famiglie, confermando di essere in costante coordinamento con i vertici sanitari: "Sono in contatto con l’autorità sanitaria che mi ha rassicurato sul da farsi e sulle norme precauzionali da attuare, così come previsto dalla normativa in vigore".