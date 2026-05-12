Stazione Afragola, via ai lavori per il nuovo parcheggio: 584 posti in più Il sottosegretario Iannone annuncia l'apertura del cantiere: consegna entro la fine del 2026

Sono ufficialmente partiti i lavori per il potenziamento dei parcheggi presso la stazione Alta Velocità di Afragola. L’intervento prevede la creazione di 584 nuovi posti auto, che andranno a integrare i 1.295 stalli già esistenti, ormai insufficienti a soddisfare la domanda di uno scalo che serve oltre 1,15 milioni di utenti l'anno.

Un investimento per un hub "Platinum"

A dare l'annuncio è il senatore di Fratelli d'Italia e sottosegretario al Mit, Antonio Iannone, che ha sottolineato la rilevanza strategica della stazione, classificata da RFI come livello Platinum (al pari di Roma Termini e Milano Centrale).

Tempi record: Il progetto e le autorizzazioni sono stati definiti in un anno, con l'apertura del cantiere avvenuta proprio in questi giorni.

Obiettivo 2026: La consegna dell'opera è prevista entro la fine del 2026 per risolvere definitivamente i disagi legati all'incertezza del posteggio.

Il sopralluogo

Iannone ha ringraziato l'AD di FS Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, per aver recepito l'indirizzo politico e accelerato l'iter. "Nei prossimi giorni mi recherò in sopralluogo per assicurarne la realizzazione nei tempi previsti", ha concluso il sottosegretario, evidenziando come la soluzione arrivi dopo anni di criticità per la vasta utenza campana.