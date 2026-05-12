Zeroli al minuto 86: la Juve Stabia vince a Modena e vola in semifinale playoff Le vespe affronteranno il Monza: sabato (ore 20) al Menti, martedì (ore 20) all'U-Power Stadium

La Juve Stabia vince a Modena con il gol di Zeroli al minuto 86 e accede alla semifinale playoff per la Serie A. La squadra di Castellammare passa al "Braglia", sorprende gli emiliani lungo la sfida e trova la soluzione vincente su palla inattiva nel finale dei tempi regolamentari del turno preliminare, disputato in gara secca sul campo della squadra con la miglior posizione in classifica. La Juve Stabia affronterà il Monza nella semifinale playoff. Sabato (ore 20) la prima sfida al Menti, martedì (ore 20) la seconda all'U-Power Stadium. In caso di parità tra andata e ritorno passerà la squadra con la miglior posizione in classifica. La società di Castellammare vivrà una semifinale promozione per la seconda stagione consecutiva.

Il tabellino

Serie B - Playoff

Turno Preliminare

Modena-Juve Stabia 1-0

Marcatori: 41' st Zeroli (JS)

Modena: Pezzolato, Tonoli, Nador, Nieling, Zampano, Massolin, Santoro (44’ st Mendes), Sersanti (23’ st Pyyhtia), Cotali (30’ st Beyuku), De Luca (23’ st Gliozzi), Ambrosino (44’ st Defrel). All. Sottil. A disp. Laidani, Bagheria, Adorni, Zanimacchia, Dellavalle, Imputato, Wiafe, Defrel, Mendes

J. Stabia: Confente, Diakitè, Dalle Mura, Bellich, Carissoni (18’ st Ricciardi), Correia, Leone (33’ st Zeroli), Mosti (33’ st Pierobon), Cacciamani, Maistro (18’ st Burnete), Okoro (39’ st Gabrielloni). All. Abate. A disp. Boer, Kassama, Dalle Mura, Mannini, Ciammaglichella, Torrasi, Candellone

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Diakitè (J), Nador (M), De Luca (M), Sersanti (M)