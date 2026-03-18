Il Napoli tra Cagliari e il mercato: De Bruyne verso la titolarità Lobotka potrebbe tornare tra i convocati. E per la prossima stagione si guarda alla Premier

Il Napoli prepara la sfida di Cagliari, dopodomani alle 18 e 30 in Sardegna, e questa volta, udite udite, Conte potrebbe avere addirittura problemi di abbondanza. In particolare a centrocampo dove rientrerà quasi sicuramente tra i convocati Lobotka, McTominay ambisce ad una maglia da titolare, Anguissa pure, e poi ci sono Gilmour, confermatissimo dopo le ottime prove contro Torino e Lecce ed Elmas. Anche se il più vicino alla titolarità appare De Bruyne: il belga ha cambiato il volto del Napoli nel secondo tempo contro il Lecce e potrebbe trovar posto dall'inizio in Sardegna, probabilmente al posto di Elmas, per portare a casa quella che sarebbe una vittoria fondamentale in ottica Champions. Quel piazzamento Champions che garantirebbe al Napoli un mercato importante: un mercato di alto profilo con colpi ad effetto nel territorio preferito di caccia di Conte e Manna, la Premier League. Dopo McTominay, Lukaku, Gilmour, Hojlund e quella che di fatto è l'ossatura del Napoli attuali si guarda ancora oltre manica: i sogni proibiti sono due e sono italiani, da un lato Riccardo Calafiori dell'Arsenal, dall'altro Sandro Tonali del Newcastle. Ma prima c'è da chiudere al meglio la stagione