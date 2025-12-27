Napoli Bagnoli: controlli dei carabinieri, due incensurati denunciati Lotta anche ai parcheggiatori abusivi con tre persone denunciate

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Durante le operazioni i militari hanno fermato a via Cinthia un 24enne incensurato. L’uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e di 370 euro in contanti. Il 31enne è stato denunciato.



Sempre a via Cinthia i militari fermano un’altra persona. É un uomo di 49anni e anche lui è incensurato. Nella sua auto un’ascia, un martello e un coltello. Armi per le quali non è stata fornita alcuna giustificazione. L’uomo è stato denunciato.

Non sono mancati i controlli ai parcheggiatori abusivi con 3 persone denunciate in viale giochi del mediterraneo. Sono 4 i ragazzi segnalati alla prefettura trovati con modiche quantità di droga.