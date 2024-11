Al via iter autorizzativo per nuovo elettrodotto area metropolitana di Napoli Investimento di circa 16 milioni di euro per migliorare la qualità del servizio di alimentazione

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’iter autorizzativo per un nuovo elettrodotto che attraversa i quartieri Arenella e Fuorigrotta nell'area metropolitana di Napoli, Terna pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.



Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 16 milioni di euro, prevede la realizzazione di un collegamento in cavo interrato a 220 kV della lunghezza di 5,8 km tra la Cabina Primaria “Arenella” e la Cabina Primaria “Fuorigrotta” il cui tracciato si svilupperà prevalentemente lungo la viabilità esistente.



L’opera, che si inserisce nell’ambito degli interventi del progetto “Riassetto rete a 220 kV città di Napoli”, consentirà di migliorare la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio elettrico e garantirà un’adeguata capacità di trasporto lungo la direttrice Astroni-Doganella, riducendo il rischio di disalimentazione dei carichi dell’area. La localizzazione del nuovo collegamento è stata condivisa preventivamente con il Comune di Napoli nell’ambito del Tavolo di concertazione permanente istituito nel 2020 a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’Amministrazione e Terna per la localizzazione di tutti gli interventi del riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana.



I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dal nuovo elettrodotto in cavo interrato, potranno prendere visione della documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, eventuali osservazioni scritte al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.