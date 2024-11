Al centro commerciale La birreria torna l'arte presepiale dei maestri napoletani Cento scene presepiali in mostra. L’esposizione, visitabile fino al 12 gennaio 2025

Dopo il consolidato successo delle precedenti manifestazioni, il 14 novembre 2024 alle ore 11:00 è prevista l’inaugurazione della IV dizione della mostra di presepi ed arte presepiale organizzata

da La Luna degli artisti in collaborazione con l'associazione I presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

L’esposizione, visitabile fino al 12 gennaio 2025, verrà presentata nella Galleria del centro commerciale (ingresso Massimo Troisi) di Piazza Madonna dell’Arco a Napoli.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, cresce di anno in anno: cento scene presepiali realizzate dai numerosi maestri provenienti da Napoli e provincia e la novità del presepe

Monumentale che sarà creato da vari artisti giorno dopo giorno fino all’8 dicembre. Inoltre, sono già attivi i laboratori pratici e teorici per le scuole del territorio e le associazioni che assistono adolescenti in difficoltà. I corsi si svolgeranno fino al 16 novembre nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì anche di mattina per le scuole che si prenoteranno.

La prenotazione si può effettuare attraverso la e-mail ipresepidinapoli@gmail.com oppure al

320.7008206.

La rassegna si svolge col patrocinio di città metropolitana e comune di Napoli ed il patrocinio della

regione Campania per i presepi di Napoli in tour. Come sempre, l’obiettivo della mostra per gli organizzatori è quello di avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, diffondere l'arte e la cultura presepiale partendo dalle periferie, consolidando il legame del centro commerciale La birreria con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Tre le sezioni da visitare: Classica, Altri Stili e Bambini: il perfetto mix per dare spazio alla tradizione, alle nuove tendenze ed ai lavori dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori didattici.

Programma della Mostra

Venerdì 22 novembre ore 17.00

Inizio mostra: Dal 22 novembre al 6 dicembre. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30. Dal 7 al 20 dicembre la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30.

Dal 20 al 23 dicembre la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30

Il 24 dicembre la mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00.

Dal 27 al 30 dicembre la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.30.

Il 31 dicembre la Mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 16.00.

Dal 2 al 12 gennaio la Mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30.

La mostra potrà essere aperta la mattina, quando non è previsto, per le visite guidate delle scuole previa prenotazione.

Inaugurato ad aprile 2019, il centro è stato costruito come innovativo progetto di recupero industriale dell’ex birrificio peroni, posizionandosi come luogo di riferimento per lo shopping ed il tempo libero. Più di 65 negozi, dalla moda all’elettronica fino alla cura di casa. E un conad superstore tra i più frequentati del sud Italia. Ma anche una grande area verde esterna polifunzionale e una ben frequentata unità dedicata alla palestra fit active.

Da sempre in ascolto del quartiere, con una serie di progetti importanti e utili per la comunità come «L’albero dei servizi», un hub nato per stare vicino alle famiglie, con servizi dedicati in particolare alle donne e agli anziani.

Un ricco calendario eventi, in gran parte proposti in collaborazione con il territorio, per donare divertimento, migliorare le frequenze e il bacino di riferimento. Oggi affronta una fase con nuove idee di sviluppo e il miglioramento del mix merceologico, sia a livello retail che di ristorazione.

In ambito ristorazione, si inaugurerà la nuova area food. Un intervento architetturale moderno, elegante e stimolante. Un progetto che enfatizza la tradizione culinaria e la convivialità tipica

napoletana.

Odos Group opera da più di 30 anni nel settore della gestione diretta o tramite mandato di immobili a destinazione commerciale. Il Gruppo, attraverso le sue controllate, si occupa di: gestione tecnica e locativa, commercializzazione e marketing di centri commerciali, parchi commerciali, factory outlet (Odos Servizi s.r.l.), gestione degli oneri comuni mediante mandato senza rappresentanza (Odos s.r.l.), gestione di condomini e supercondomini a destinazione commerciale e direzionale (Atrium s.r.l.)

Oggi Odos Group conta su oltre 70 collaboratori nelle quattro sedi di Novara, Milano, Vicenza e Catania, gestisce più di 50 centri commerciali, per oltre 1600 negozi, oltre 800mila mq di Gla e più di 35 milioni di service charge amministrate. www.odosgroup.it