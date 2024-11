Centro commerciale La birreria: con Odos servizi per raccontare una nuova storia Un punto di riferimento dinamico per lo shopping e molto di più

Un nuovo capitolo si apre per il centro commerciale La Birreria a Napoli con il rinnovamento della sua area ristorazione. Situato nell’ex Stabilimento Birra Peroni, La Birreria è oggi un simbolo di trasformazione e rinascita per l'area nord della città, un punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per il tempo libero e la socialità.

Odos Servizi, con l’appoggio di partner illustri come lo studio di architettura Lombardini 22, e il supporto del Gruppo Cualbu, proprietario della struttura, ha realizzato un’importante riqualificazione della Piazza Pino Daniele, un’area dedicata alla ristorazione che rende omaggio al genio artistico partenopeo.

L’area è stata progettata per offrire varie soluzioni a chi la frequenta. Sono previsti comodi divanetti e tavoli per chi cerca momenti di aggregazione, mentre postazioni singole e tavoli alti accolgono chi predilige una pausa più veloce o uno spazio personale. Il tutto sarà accompagnato da arredi che contribuiscono a ridurre la rumorosità, grazie a ombrelloni fonoassorbenti e soffitti dotati di Baffle, migliorando il comfort acustico dei visitatori.

Nato nel 2019 come innovativo esempio di recupero industriale dell'ex Stabilimento Birra Peroni, La Birreria prosegue il suo cammino di sviluppo.

“Questo progetto vuole offrire alla comunità napoletana un punto di riferimento dinamico per lo shopping e molto di più,” spiega Caterina Esposito, Direttrice del Centro. “In questa direzione vanno anche i lavori in corso nelle aree esterne, che vedranno l’insediamento di un centro medico polidiagnostico e il recupero della Terrazza Peroni, destinata a diventare un’area ristorativa di grande richiamo”.

La struttura rappresenta un esempio significativo di architettura industriale razionalista degli anni ’50, con un design che riflette influenze internazionali adattate al contesto locale. L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione, volto a preservare l’eredità di un complesso che ha avuto un ruolo importante nella storia urbana e industriale della città.

Con l’apertura di nuove insegne come Arcaplanet, Miniso, Sweet Ben e JD Sport, e ulteriori ampliamenti in arrivo, il Centro Commerciale è pronto a rafforzare il suo ruolo come polo multifunzionale. L'impegno sul fronte del marketing e delle attività territoriali, avviato già nel 2023 e proseguito con successo nel 2024, mira a confermare la struttura come punto di riferimento per la comunità.

La trasformazione del Centro procede con slancio, consolidandosi come uno spazio vivace dedicato alla cultura, all’innovazione e al territorio, con l’obiettivo di diventare un simbolo di nuove opportunità per il quartiere di Miano e non solo.

Odos Group opera da più di 30 anni nel settore della gestione diretta o tramite mandato di immobili a destinazione commerciale.

Il Gruppo, attraverso le sue controllate, si occupa di gestione tecnica e locativa, commercializzazione e marketing di centri commerciali, parchi commerciali, factory outlet (Odos Servizi s.r.l.), gestione degli oneri comuni mediante mandato senza rappresentanza (Odos s.r.l.), gestione di condomini e supercondomini a destinazione commerciale e direzionale (Atrium s.r.l.)

Oggi Odos Group conta su oltre 70 collaboratori nelle quattro sedi di Novara, Milano, Vicenza e Catania, gestisce più di 50 centri commerciali, per oltre 1600 negozi, oltre 800mila mq di Gla e più di 35 milioni di service charge amministrate. www.odosgroup.it

Inaugurato ad aprile 2019, il Centro polifunzionale La Birreria di Napoli è stato costruito come innovativo progetto di recupero industriale dell’ex Birrificio Peroni, posizionandosi come luogo di riferimento per lo shopping e tempo libero. La Galleria Commerciale di 64 punti vendita è contestualizzata in un parco urbano dotato di area verde attrezzata per 7.000 mq, 26.000 sono i m2 di Gla. www.centrolabirreria.it