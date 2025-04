IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ciò che era stato L'Empoli non era il Real Madrid ma guardando a quello che era successo in passato...

Le ore che avevano preceduto la partita del Napoli contro l'Empoli al Maradona non avevano aggiunto nulla al tran tran delle voci di corridoio sulla partenza di Antonio Conte a fine campionato. In più, parevano tutti terrorizzati dalle assenze, chi per infortunio e chi per squalifica, di tre calciatori azzurri, manco se a Fuorigrotta dovesse scendere il Real Madrid. E un po' era vero. I toscani avevano, infatti, spesso dato cocenti dispiaceri ai partenopei, non ultimo quello che era costato il posto a Rudi Garcia e aveva messo il Napoli davanti al fatto compiuto che ciò che era stato non era più.