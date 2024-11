Vomero, via Scarlatti: traffico paralizzato dai pullman turistici Capodanno: "In sosta alla fermata ANM per far salire gli studenti partecipanti alla matinée"

Stamattina, intorno alle 12:30, quindi in un orario di punta, il traffico al Vomero si è letteralmente paralizzato a causa dei pullman turistici in sosta alla fermata dell'Anm, posta in via Scarlatti, per prelevare gli studenti che aveva partecipato a una matinée. Il tutto favorito dalla totale assenza di vigili urbani.

Da via Scarlatti, a via Luca Giordano per finire a via Cimarosa le auto sono rimaste ferme per diverso tempo, strombazzando inutilmente e alimentando l'inquinamento sia atmosferico che acustico, fino a quando i pullman in questione non sono ripartiti ".

A denunciare la situazione che si sta verificando al Vomero, in una nota inoltrata anche all'assessore alla polizia municipale e alla legalità, Antonio De Iesu, allegando filmato e foto, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, chiedendo di adottare i provvedimenti del caso, nel rispetto delle disposizioni al riguardo vigenti, per evitare che i grossi pullman turistici sostino nelle strade e nelle piazze del quartiere collinare andando a ulteriormente intasare il traffico già caotico.

"Oramai è una vicenda che si ripete con cadenza quotidiana - afferma Capodanno - causando irritazione e rabbia, al punto che di recente si è anche sfiorata la rissa perché alcuni di questi pullman erano fermi in piazza Vanvitelli, dinanzi al tratto di marciapiede dove si trova la fermata dell'Anm, impedendo all'autobus di linea di poter sostare consentendo così il deflusso dei passeggeri.

Una situazione - puntualizza Capodanno - che è esplosa con l'inizio degli cosiddette matinée, spettacoli antimeridiani dei teatri e dei cinema che si trovano sulla collina. Di conseguenza, ogni mattina arrivano al Vomero, decine di pullman turistici con diverse centinaia gli studenti delle scuole dell'obbligo che partecipano a queste manifestazioni. Dal momento che le sale dove si svolgono gli spettacoli non dispongono di proprie aree di parcheggio i pullman fermano dove possono per far scendere e, alla fine dello spettacolo, per far risalire, i ragazzi che partecipano accompagnati dagli insegnanti. Sovente viene utilizzata piazza Vanvitelli ma in molti casi, come è successo oggi, gli autobus sostano, occupando la carreggiata, anche in via Luca Giordano e in via Scarlatti, paralizzando la viabilità veicolare.

Al riguardo - sottolinea Capodanno - con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, è stato approvato il regolamento recante “La disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Napoli in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell’articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96”, con il quale si prescrive che, per le iniziative di carattere privato, che peraltro, come in questo caso, non sono gratuite ma comportano un pagamento agli organizzatori delle manifestazioni che si svolgono nelle sale teatrali o cinematografiche, occorre la presenza di personale della Polizia locale, attraverso una preventiva organizzazione, preferibilmente annuale, presenza da richiedere con apposita domanda anche al fine di fissare gli oneri da sostenere a carico del privato per le prestazioni rese dal corpo di Polizia Locale in materia di sicurezza e polizia stradale, necessari allo svolgimento dell'attività ".

Nel richiamare l'attenzione degli uffici preposti sulla necessità di applicare le norme contenute nel suddetto regolamento, Capodanno auspica che al più presto si proceda a tutti gli adempimenti necessari, atti a evitare il ripetersi di situazioni come quella che si è verificata stamattina al Vomero.