Napoli 2500: la storia di Napoli nei nomi delle strade Proposta neoborbonica al sindaco Gaetano Manfredi

I neoborbonici hanno inviato al sindaco Gaetano Manfredi la richiesta di dedicare, in occasione delle celebrazioni, i nomi di alcune strade alle varie epoche storiche che hanno segnato la storia della città in questi 2500 anni.



"Questo potrebbe essere un modo per sottolineare l'importanza di radici, identità e senso di appartenenza visto che finora le celebrazioni hanno dato più spazio a momenti legati a scelte ideologiche e meno a quelli che hanno segnato realmente la storia della città.

Pensiamo al grande spazio concesso, ad esempio, al 1799 e agli spazi irrilevanti concessi al periodo borbonico o a quello ducale del tutto ignorato pure essendo alle origini della stessa dimensione di capitale.

Così si potrebbero dedicare strade e piazze alla Napoli greco-romana, a Napoli Ducale, Normanna, Sveva, Angioina, Aragonese e Borbonica, magari sostituendo i nomi delle strade dedicate a tante città italiane o ai tanti "eroi", ormai controversi, del "risorgimento".

Un segnale significativo anche per le nuove generazioni e magari per le prossime classe dirigenti auspicabilmente sempre più fiere e radicate".