Il campionato è dietro l'angolo: Conte potrà contare anche su Lukaku Più che il mercato, condizionato dal "blocco soft" è importante il recupero degli infortunati

Un Natale tra campo e famiglia per i giocatori del Napoli: niente vacanze per i giocatori, ma solo qualche ora di riposo tra un allenamento e l'altro. Dopo il rientro da Riyadh con la Supercoppa tra le mani e un giorno di riposo con la cena di sociale, Natale al lavoro per gli azzurri. Il campionato è dietro l'angolo, visto che la Serie A non fa pause e domenica si torna in campo. Il Napoli è atteso da due trasferte consecutive prima del ritorno al "Maradona". Domenica in casa della Cremonese, e poi dopo una settimana tipo ancora in trasferta contro la Lazio. Gli azzurri torneranno a Fuorigrotta solo il 7 gennaio, per il turno infrasettimanale contro il Verona.

E saranno già due le gare di un ciclo intenso, con ben otto partite tra campionato e Champions. Conte attende il rientro di Lukaku, che è a disposizione ma non ha ancora debuttato, così come quello di Meret, che dovrebbe tornare entro la fine del prossimo mese, quando anche Anguissa potrebbe essere pronto ad allenarsi col gruppo. Il nuovo anno dovrebbe iniziare col recupero dei primi infortunati, più che dal mercato Conte attende buone notizie dall'infermeria. A gennaio, infatti, il club azzurro potrà operare solo a saldo zero: quindi con prestiti, a causa del blocco soft imposto dalla Figc.